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Факти / Україна

ЗСУ успішно стримують штурм РФ у Сєвєродонецьку – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ успішно стримують штурм РФ у Сєвєродонецьку – Генштаб
Фото: Depositphotos

Українські захисники успішно стримують штурм армії РФ у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 8 червня в місті тривають бойові дії.

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Крім того, українські військові завадили діям окупантів у районі двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку.

Так, безуспішним був наступ ворога в районі Тошківки.

Відкинули росіян ЗСУ також і під час спроби просунутись у напрямку Устинівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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