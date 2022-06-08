ЗСУ успішно стримують штурм РФ у Сєвєродонецьку – Генштаб
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Українські захисники успішно стримують штурм армії РФ у Сєвєродонецьку Луганської області.
Про це в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Станом на 8 червня в місті тривають бойові дії.
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Крім того, українські військові завадили діям окупантів у районі двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку.
Так, безуспішним був наступ ворога в районі Тошківки.
Відкинули росіян ЗСУ також і під час спроби просунутись у напрямку Устинівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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