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Факти / Україна

Ремонт будинків на Київщині: виділених Кабміном грошей не вистачить навіть на вікна та двері – ОВА

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ірпінь
Фото: Depositphotos

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що комісія з оцінки збитків уже дослідила близько 70% області. Про це він розповів у інтерв’ю Forbes.

– Із 69 громад у 46 є руйнування – це 65% території області. Весь цей обсяг слід пройти, проаналізувати, скласти акти. І дуже швидко… Була ухвала Кабміну щодо виділення 1 млрд грн на поточні ремонти, з них 400 млн грн пішли на Київську область, – пояснив він.

За словами Кулеби, наразі місцеві комісії проходять по громадах, фіксують поточні руйнування (вікна, двері, ремонт дахів) та складають акти.

– Закриватимемо цю потребу з цього джерела. Очевидно, нам не вистачить, тому проситимемо уряд виділити додаткове фінансування, – повідомив він.

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Джерело: Forbes
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