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Факты / Украина

Россияне нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

Около 01.00 9 июня российские военные нанесли ракетный удар по Житомирской области.

Вражеская ракета повредила многоэтажное здание в Новограде-Волынском.

По словам руководителя областной военной администрации Виталия Бунечко, информации о погибших и пострадавших пока нет.

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– На месте происшествия работают правоохранители, – отметил руководитель области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Бунечко

Фото: Воздушное командование Восток

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