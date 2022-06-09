Россияне нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому
Около 01.00 9 июня российские военные нанесли ракетный удар по Житомирской области.
Вражеская ракета повредила многоэтажное здание в Новограде-Волынском.
По словам руководителя областной военной администрации Виталия Бунечко, информации о погибших и пострадавших пока нет.
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– На месте происшествия работают правоохранители, – отметил руководитель области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 106-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Бунечко