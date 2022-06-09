Росіяни завдали ракетного удару по Новограду-Волинському
Близько 01.00 9 червня російські військові завдали ракетного удару по Житомирській області.
Ворожа ракета пошкодила багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському.
За словами керівника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, інформації про загиблих та постраждалих поки немає.
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– На місці події працюють правоохоронці, – зазначив керівник області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Бунечко