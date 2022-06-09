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Факти / Україна

Росіяни завдали ракетного удару по Новограду-Волинському

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ракета

Близько 01.00 9 червня російські військові завдали ракетного удару по Житомирській області.

Ворожа ракета пошкодила багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському.

За словами керівника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, інформації про загиблих та постраждалих поки немає.

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– На місці події працюють правоохоронці, – зазначив керівник області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Бунечко

Фото: Повітряне командування Схід

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