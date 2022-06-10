Червень, 10 в 10:05

Понад 754 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 10 червня зросла кількість поранених дітей – їх 491. Через війну Росії проти України загинули 263 дитини.

Такі цифри озвучили в Офісі генпрокурора, зазначивши, що вони неостаточні, оскільки кількість жертв та постраждалих неможливо порахувати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 192, Харківській – 132, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

7 червня внаслідок обстрілів окупантами села Роти Бахмутського району Донецької області дістали поранення двоє дітей 14 та 17 років. Крім того, 8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 971 заклад освіти, з них 194 зруйновані повністю.