Запрещенное оружие и расстрел гражданских: оккупант похвастался матери своими “достижениями”
Российский оккупант в разговоре с матерью похвастался использованием на Востоке Украины фосфорных бомб, которые являются запрещенным вооружением. Также он сообщил о расстреле мирных жителей в Украине.
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, опубликованный 13 июня.
– Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор, – рассказал матери оккупант.
Он также признался, что получил команду расстреливать все машины, включая мирное население.
– Будет из машины друшляк, – обрадованно поделился он.
В ответ его мать вздохнула, но для нее убийство гражданских людей оправдалось просто – не судьба.
В СБУ напомнили, что использование фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции, а убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны.
– Все собранные СБУ данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным. Только в период с 4 по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией РФ, – говорится в сообщении.