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Факти / Україна

Заборонена зброя та розстріл цивільних: окупант похвалився матері своїми “досягненнями”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Заборонена зброя та розстріл цивільних: окупант похвалився матері своїми “досягненнями”

Російський окупант у розмові з матір’ю похвалився використанням на Сході України фосфорних бомб, які є забороненим озброєнням. Також він повідомив про розстріл мирних мешканців України.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, опубліковане 13 червня.

– Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор, – розповів матері окупант.

Він також зізнався, що отримав команду розстрілювати всі машини, включно з мирним населенням.

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– Будет из машины друшляк, – радісно поділився він.

У відповідь його мати зітхнула, але для неї вбивство цивільних людей виправдалося просто – не пощастило.

В СБУ нагадали, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції, а вбивство мирних людей суперечить законам та звичаям війни.

– Усі зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним. Тільки в період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами скоєння злочинів, пов’язаних з відкритою військовою агресією РФ, – йдеться у повідомленні.

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