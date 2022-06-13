Заборонена зброя та розстріл цивільних: окупант похвалився матері своїми “досягненнями”
Російський окупант у розмові з матір’ю похвалився використанням на Сході України фосфорних бомб, які є забороненим озброєнням. Також він повідомив про розстріл мирних мешканців України.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, опубліковане 13 червня.
– Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор, – розповів матері окупант.
Він також зізнався, що отримав команду розстрілювати всі машини, включно з мирним населенням.
– Будет из машины друшляк, – радісно поділився він.
У відповідь його мати зітхнула, але для неї вбивство цивільних людей виправдалося просто – не пощастило.
В СБУ нагадали, що використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції, а вбивство мирних людей суперечить законам та звичаям війни.
– Усі зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним. Тільки в період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами скоєння злочинів, пов’язаних з відкритою військовою агресією РФ, – йдеться у повідомленні.