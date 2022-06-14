Червень, 14 в 15:05

У Польщі внаслідок ДТП помер 53-річний українець. На нього неподалік польсько-білоруського кордону наїхав автомобіль.

Аварія сталася у вівторок, 14 червня, близько 1.00 на трасі державного значення №2 у селі Вулька Добринська поблизу прикордонного переходу з Білоруссю у Тересполі.

За даними поліції, 47-річний білорус, який керував автомобілем Citroen, наїхав на 53-річного українця. Чоловік в момент удару перебував на проїжджій частині, оскільки допомагав водієві вантажівки стати в чергу для перетину кордону.

Зараз дивляться

– Чоловіка госпіталізували. На жаль, від отриманих травм він помер, – повідомила комісар Барбара Салчинська-Пирхла з Головного управління муніципальної поліції в Білій Підлясці.

У поліції додали, що водій автомобіля був тверезий. Нині правоохоронці проводять слідчі дії на місці ДТП.

Нещодавно на Вінниччині у ДТП потрапив автобус, що прямував у Чехію. Внаслідок удару троє людей, які були в іномарці, загинули на місці аварії. Ще один постраждалий, якого у тяжкому стані забрала швидка, помер згодом у лікарні.

Джерело: KMP Biała Podlaska

Фото: KMP Biała Podlaska