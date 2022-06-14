Июнь, 14 в 20:22

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой антикоррупционной инфраструктуры, какая присутствует в Украине, нет во многих странах Европейского Союза.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами из Дании.

По его словам, Дания будет играть ключевую роль в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Он обратил внимание на то, что у официального Копенгагена есть вопросы, касающиеся антикоррупционной инфраструктуры Украины.

— Я считаю, что эти вопросы возникают из-за того, что датская общественность проинформирована не полностью относительно того, что в Украине происходило до войны и что происходит в настоящее время. Пользуясь моментом, хотел бы вам сказать: думаю, что такая развитая антикоррупционная инфраструктура, которая является работающей и во время войны, и до войны, как в Украине, отсутствует во многих странах Европейского Союза, — заявил Владимир Зеленский.

Он привел в пример такие органы, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Высший антикоррупционный суд (ВАС).

— Мы работали с государствами-партнерами, с Венецианской комиссией. Мы проделали большую работу до войны. За 2,5 года антикоррупционная структура стала полностью работающей. Два главных закона относительно судебной реформы, за которые не могли проголосовать 30 лет, были проголосованы Радой и начали свою работу, — сказал президент.

Украинский лидер признал, что у Украины были проблемы с Конституционным судом (КСУ), который заблокировал работу антикоррупционных органов.

— Но мы вошли в политическую войну внутри государства. Мы разблокировали решение КСУ, и антикоррупционным органам были возвращены абсолютно все полномочия… Есть также замедленные вещи относительно отбора судей составом комиссий, которые не смогли нормально работать, когда началась война, — добавил президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина выполнила уже 100% из того, что она могла сделать.

— Все, что мы делали относительно антикоррупционной структуры, относительно судебной реформы, все, что мы делаем каждый день – это все связано не со вступлением в ЕС. Мы делаем это для себя. Потому что мы хотим, чтобы Украины была современной, быстрой, без бюрократии, — подытожил он.

Раннее стало известно, что у некоторых стран ЕС, в частности у Дании, возникли вопросы касательно того, достойна ли Украина получения статуса кандидата для вступления в Евросоюз.

Позднее стала известна дата объявления выводов по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе – это 17 июня.