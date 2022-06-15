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Факты / Украина

В России массово отказываются идти воевать против Украины – перехват ГУР

Илья Нежигай, редактор ленты
Знищена російська техніка_втрати техніки Росії

Российские офицеры не могут набрать новый личный состав для войны против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки при Минобороны Украины.

Украинские разведчики смогли перехватить разговор офицеров российской 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая участвовала в зверствах в Буче.

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— Зае… (прекрасно, — Ред.). А то у нас отказников просто вообще море… Здесь 150 отказников. Все, кто приходит оттуда. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто вторично захочет в эту задницу? – говорит один из оккупантов.

Как отмечают разведчики, в указанном подразделении российских войск практически невозможно набрать должное количество желающих служить.

Кроме того, в процессе разговора подчиненный офицер спрашивает своего командира относительно правдивости слухов об увольнении министра обороны Сергея Шойгу. Командир опровергает слухи: “Нет, будто. Вот он недавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) звезду вручал (звание полковника)”.

В ГУР напомнили, что 64 ОМСБР является самым подразделением, которое совершало ужасные преступления во время оккупации Бучи. После увольнения Бучи, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, получил государственные награды РФ и внеочередное звание.

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Источник: ГУР

Фото: Генштаб ВСУ

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