Июнь, 14 в 23:30

Российские офицеры не могут набрать новый личный состав для войны против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки при Минобороны Украины.

Украинские разведчики смогли перехватить разговор офицеров российской 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая участвовала в зверствах в Буче.

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— Зае… (прекрасно, — Ред.). А то у нас отказников просто вообще море… Здесь 150 отказников. Все, кто приходит оттуда. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто вторично захочет в эту задницу? – говорит один из оккупантов.

Как отмечают разведчики, в указанном подразделении российских войск практически невозможно набрать должное количество желающих служить.

Кроме того, в процессе разговора подчиненный офицер спрашивает своего командира относительно правдивости слухов об увольнении министра обороны Сергея Шойгу. Командир опровергает слухи: “Нет, будто. Вот он недавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) звезду вручал (звание полковника)”.

В ГУР напомнили, что 64 ОМСБР является самым подразделением, которое совершало ужасные преступления во время оккупации Бучи. После увольнения Бучи, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, получил государственные награды РФ и внеочередное звание.

Источник: ГУР

Фото: Генштаб ВСУ