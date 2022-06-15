Червень, 14 в 23:30

Російські офіцери не можуть набрати новий особовий склад для війни проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки при Міноборони України.

Українські розвідники змогли перехопити розмову офіцерів російської 64 окремої мотострілецької бригади, яка брала участь у звірствах в Бучі.

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Офіцери окупаційної армії обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки.

– Зає… (пречудово, – Ред.). А то у нас відмовників просто взагалі – море… Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу? – каже один з окупантів.

Як зазначають розвідники, в зазначеному підрозділі російських військ практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити.

Крім того, у процесі розмови підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Командир спростовує чутки: “Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) зірку вручав (звання полковника)”.

У ГУР нагадали, що 64 ОМСБР є самим тим підрозділом, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.

Джерело: ГУР

Фото: Генштаб ЗСУ