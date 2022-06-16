Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину – СМИ
Требует проверки
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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ольф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.
О приезде лидеров трех стран сообщают СМИ.
Аналогичную информацию обнародовал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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Информация о том, что Эммануэль Макрон, Ольф Шольц и Марио Драги планируют совместный визит в Украину перед саммитом стран Большой семерки, появилась в сети несколько дней назад.
Впоследствии итальянская газета La Stampa обнародовала предварительную дату визита – 16 июня.
В издании отметили, что лидеры Германии, Франции и Италии намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран.