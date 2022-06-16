Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину – СМИ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину – СМИ
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ольф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

О приезде лидеров трех стран сообщают СМИ.

Аналогичную информацию обнародовал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Сейчас смотрят

Информация о том, что Эммануэль Макрон, Ольф Шольц и Марио Драги планируют совместный визит в Украину перед саммитом стран Большой семерки, появилась в сети несколько дней назад.

Впоследствии итальянская газета La Stampa обнародовала предварительную дату визита – 16 июня.

В издании отметили, что лидеры Германии, Франции и Италии намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка