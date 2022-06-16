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Факти / Україна

РФ кинула основні сили на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки – Генштаб

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська, за даними Генштабу ЗСУ, зосередили основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

– На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці, – йдеться у вечірньому зведенні.

У Донецькій області російська артилерія обстріляла Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нову Кам’янку, Яковлівку, Берестове, Миколаївку та Новоіванівку. Також два ворожі вертольоти Ка-52 завдали удару по Яковлівці.

Водночас ЗСУ успішно відбили штурм росіян в напрямку Берестового.

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На Слов’янському напрямку українські воїни відбили атаку в напрямку Долини і змусили росіян відступити.

– Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу Калібр, – повідомляє Генштаб.

Водночас значні втрати стримують швидке просування російських окупаційних військ вглиб території України, почастішали також випадки звільнення особового складу через відмову від участі у бойових діях.

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