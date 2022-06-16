Июнь, 16 в 16:02

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, лидеры обсудили несколько важных тем. Среди них продовольственная безопасность, оружие и поддержка нашего государства.

Андрей Ермак по итогам встречи подчеркнул, что у Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции.

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– Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Европа сегодня вместе с Украиной, – заметил он.

Напомним, 16 июня лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии прибыли с визитом в Киев. Они уже посетили разрушенный российскими оккупантами город Ирпень Киевской области.

Во время этой поездки Эммануэль Макрон заявил, что массовые убийства, совершенные российскими оккупантами в Украине, являются военными преступлениями.

В то же время Олаф Шольц увиденное в Ирпене назвал свидетельством того, что Россия в своей агрессивной войне настроена на уничтожение.