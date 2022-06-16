Червень, 16 в 16:02

Президент України Володимир Зеленський провів переговори за участі президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, лідери обговорили кілька важливих тем. Серед них продовольча безпека, зброя та підтримка нашої держави.

Андрій Єрмак за підсумками зустрічі наголосив, що Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції.

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– Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Європа сьогодні разом з Україною, – зауважив він.

Нагадаємо, 16 червня лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії прибули з візитом до Києва. Вони вже відвідали зруйноване російськими окупантами місто Ірпінь Київської області.

Під час цієї поїздки Еммануель Макрон заявив, що масові вбивства, які скоїли російські окупанти в Україні, є військовими злочинами.

Водночас Олаф Шольц побачене в Ірпені назвав свідченням того, що Росія у своїй агресивній війні налаштована на знищення.