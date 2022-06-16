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Факты / Украина

ВСУ уничтожили диверсионно-разведывательную группу РФ – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу.

Вражескую группу Вооруженные силы Украины обнаружили и ликвидировали в направлении Егоровка – Шевченко.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в утренней сводке 16 июня.

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В настоящее время на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные систематически прибегают к обстрелам, чтобы сковать действия подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

Наносят оккупанты огневое поражение подразделениям Сил обороны и на Южнобужском и Таврическом направлениях.

Враг там удерживает занятые рубежи, пытается помешать наступлению ВСУ и совершенствует инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 113-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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