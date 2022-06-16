ЗСУ знищили диверсійно-розвідувальну групу РФ – Генштаб

Червень, 16 в 7:39

Українські військові знищили російську диверсійно-розвідувальну групу.

Ворожу групу Збройні сили України виявили та ліквідували на напрямку Єгорівка – Шевченко.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 16 червня.

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Нині на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові систематично вдаються до обстрілів, щоб скувати дії підрозділів українських військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

Завдають окупанти вогневого ураження підрозділам Сил оборони й на Південнобузькому та Таврійському напрямках.

Ворог там утримує зайняті рубежі, намагається завадити наступу ЗСУ та вдосконалює інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 113-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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