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Факты / Мир

Сбегают с войны в Украине не только солдаты РФ, но и командиры – перехват СБУ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сбегают с войны в Украине не только солдаты РФ, но и командиры – перехват СБУ

С войны, развязанной Россией против Украины, бегут не только российские солдаты, но и их командиры и офицеры. Об этом рассказал оккупант во время одного из разговоров, которые удалось перехватить СБУ.

Как сообщается, оккупанты просто складывают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы.

– Наше командование уехало. Ну, не уехали, а покидали оружие. Говорят: Мы воевать не пойдем. Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию с*бался, – рассказал захватчик жене.

Та попросила мужчину не следовать примеру своего руководства и не убегать, так как это посчитают дезертирством.

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Однако он, будучи мобилизованным в “ЛНР”, осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

– Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне… Как сказал командир Ушаков, мы здесь – “мясо”, отвлекающий маневр. Нигде, даже в России, не фиксируется, что мы здесь находимся, – возмущенно объяснил оккупант.

В СБУ отметили, что теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, по которому “россияне своих не бросают”. 

– Напротив – они покидают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков, – сообщает ведомство.

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