Втікають з війни в Україні не лише солдати РФ, а й командири – перехоплення СБУ

Червень, 17 в 20:18

З війни, розв’язаної Росією проти України, тікають не лише російські солдати, а й їхні командири та офіцери. Про це розповів окупант під час однієї із розмов, які вдалося перехопити СБУ.

Як повідомляється, окупанти просто складають зброю і залишають свій особовий склад напризволяще.

– Наше командування поїхало. Ну, не поїхали, а покидали зброю. Говорять: Ми воювати не підемо. Їх мінятимуть, а якщо не поміняють, то нас відвезуть додому… Один із начальства взагалі в Росію (втік. – Ред.), – розповів загарбник дружині.

Та попросила чоловіка не наслідувати приклад свого керівництва і не тікати, бо це вважають дезертирством.

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Однак він, будучи мобілізованим у “ЛНР”, усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

– Ми ніде не враховуємось, ніде. Повір мені… Як сказав командир Ушаков, ми тут – “м’ясо”, відволікаючий маневр. Ніде, навіть у Росії, не фіксується, що ми тут, – обурено пояснив окупант.

У СБУ зазначили, що тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким “росіяни своїх не кидають”.