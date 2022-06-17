Июнь, 17 в 14:57

Офицер Военно-морских сил США, который воюет в Интернациональном легионе на стороне ВСУ, показал видео ожесточенных боев в Северодонецке.

На кадрах видно, как происходит перестрелка с российскими оккупантами и как мастерски работают военные легиона.

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По состоянию на 17 июня боевые действия в Северодонецке продолжаются. По информации Генштаба ВСУ, враг задействовал дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты бросают все резервы на захват Северодонецка. Армия РФ теряет бойцов сотнями, находит резервы и дальше разрушает город. Жестокие бои идут за каждый дом в городе.

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объяснил, что Северодонецк является ключевой точкой в ​​обороне Луганщины.

Тем временем российские оккупанты пытаются одновременно атаковать на девяти направлениях.

Фото: Генштаб ВСУ