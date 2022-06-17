Червень, 17 в 14:57

Офіцер Військово-морських сил США, який воює в Інтернаціональному легіоні, показав відео запеклих боїв у Сєвєродонецьку.

На кадрах видно, як відбувається перестрілка з російськими окупантами і як майстерно працюють військові легіону.

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Станом на 17 червня бойові дії у Сєвєвродонецьку тривають. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти кидають всі резерви на захоплення Сєвєродонецька. Армія РФ втрачає бійців сотнями, знаходить резерви і далі руйнує місто. Жорстокі бої точаться за кожен дім в місті.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив, що Сєвєродонецьк є ключовою точкою в обороні Луганщини.

Тим часом російські окупанти намагаються одночасно атакувати на дев’яти напрямках.

Фото: Генштаб ЗСУ