Июнь, 18 в 13:13

Российская армия потеряла еще один свой самолет в войне против Украины.

Военные 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев сбили вражеский Су-25 в небе над Донетчиной с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Игла.

— Су-25 оккупантов решил поинтересоваться: А кто здесь? Ответ был мгновенным: Здесь Черные Запорожцы. Упал громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК Игла — хороший инструмент для уборки всякого хлама с неба, — сообщили в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще около 200 российских оккупантов, 9 вражеских танков, корабль и самолет.

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Наибольшие потери враг понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 33 350 военных.

Источник: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев