Июнь, 19 в 9:52

Накануне украинские защитники ликвидировали еще 250 российских военных.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

В целом за время полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 33,6 тыс.

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Кроме того, 18 июня Вооруженные силы Украины уничтожили три российских танка, четыре боевых бронированных машины, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, шесть единиц артиллерийских систем и две единицы реактивных систем залпового огня.

В небе над Украиной ВСУ сбили один вражеский вертолет, четыре беспилотника и одну крылатую ракету.

Потери РФ на 19 июня 2022

личного состава – около 33,6 тыс. (+250),

танков ‒ 1 468 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3 577 (+4),

артиллерийских систем – 745 (+6),

реактивных систем залпового огня – 235 (+2),

средств противовоздушной обороны – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатых ракет – 130 (+1),

кораблей (катеров) – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),

специальной техники – 55.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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