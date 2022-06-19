Армія РФ за добу скоротилась ще на 250 солдатів: втрати Росії на 19 червня

Червень, 19 в 9:52

Напередодні українські захисники ліквідували ще 250 російських військових.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загалом за час повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 33,6 тис.

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Крім того, 18 червня Збройні сили України знищили три російські танки, чотири бойові броньовані машини, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, шість одиниць артилерійських систем та дві одиниці реактивних систем залпового вогню.

У небі над Україною ЗСУ збили один ворожий гелікоптер, чотири безпілотники та одну крилату ракету.

Втрати РФ на 19 червня 2022

особового складу ‒ близько 33,6 тис. (+250),

танків ‒ 1 468 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

реактивних систем залпового вогню ‒ 235 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 598 (+4),

крилатих ракет ‒ 130 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),

спеціальної техніки ‒ 55.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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