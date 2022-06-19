Июнь, 19 в 0:33

Из-за уничтожения Россией нефтяной инфраструктуры Украины украинская экономика потерпела тяжелые удары, а цены на горючее существенно прыгнули в гору. Украинцам следует понимать, что подорожание горючего станет обычным процессом на длительное время.

Впрочем, как рассказал секретарь СНБО Алексей Данило в интервью украинским журналистам, хотя цены будут расти, сама проблема с горючим в Украине будет решена.

— Я думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Считаю, через определенный промежуток времени оно решится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно €2 за литр, то как у нас может быть €1? – сказал он.

Сам Алексей Данилов говорит, что свою бронированную машину он 24 февраля передал военным.

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– У нас где-то есть фото, которые под Мощуном разбили мою машину. Все. Где-то неделю она продержалась. И кому жизнь спасла, пожалуй, – добавил секретарь СНБО.

Напомним, на 18 июня стоимость бензина категории А-95 выросла на 47 копеек. Теперь его можно купить в среднем за 50,77 грн/л.