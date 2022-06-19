Червень, 19 в 0:33

Через знищення Росією нафтової інфраструктури України українська економіка зазнала важких ударів, а ціни на пальне суттєво стрибнули в гору. Українцям слід розуміти, що подорожчання пального стане звичайним процесом на тривалий час.

Втім, як розповів секретар РНБО Олексій Даніло в інтерв’ю українським журналістам, хоч ціни і будуть зростати, сама проблема з пальним в Україні буде вирішена.

– Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, €2 за літр, то як у нас може бути €1? – сказав він.

Сам Олексій Данілов каже, що свою броньовану автівку він 24 лютого передав військовим.

Зараз дивляться

– У нас десь є фото, що під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималась. І комусь життя спасла, мабуть, – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, станом на 18 червня вартість бензину категорії А-95 зросла на 47 копійок. Тепер його можна придбати в середньому за 50,77 грн/л.