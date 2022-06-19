Июнь, 19 в 6:10

19 июня президент Владимир Зеленский традиционное обращение к украинцам записал с поезда, возвращаясь с Юга.

Там он посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область.

Глава государства пообщался с военными, полицейскими, нацгвардейцами, теробороной.

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– Настроение у них – уверенное, по глазам видно, что все они не сомневаются в нашей победе, отметил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, главные его впечатления после посещения Юга – абсолютная гордость за украинцев.

Президент убежден: у России нет столько ракет, сколько у украинских людей желания жить.

– Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским, безопасным, – заверил глава государства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.