Юг мы никому не отдадим – Зеленский после визита на передовую
19 июня президент Владимир Зеленский традиционное обращение к украинцам записал с поезда, возвращаясь с Юга.
Там он посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область.
Глава государства пообщался с военными, полицейскими, нацгвардейцами, теробороной.
– Настроение у них – уверенное, по глазам видно, что все они не сомневаются в нашей победе, отметил глава государства.
По словам Владимира Зеленского, главные его впечатления после посещения Юга – абсолютная гордость за украинцев.
Президент убежден: у России нет столько ракет, сколько у украинских людей желания жить.
– Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским, безопасным, – заверил глава государства.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.
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