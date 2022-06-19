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Факти / Україна

Південь ми нікому не віддамо – Зеленський після візиту на передову

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

19 червня президент України Володимир Зеленський традиційне звернення до українців записав із потяга, повертаючись із Півдня, де відвідав передові позиції в Миколаївській області, сам Миколаїв, а також Одеську область.

Там глава держави поспілкувався з військовими, поліцейськими, нацгвардійцими, теробороною.

– Настрій у них – впевнений, по очах видно, що всі вони не сумніваються у нашій перемозі.

Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським, безпечним – і в Миколаєві, й в Одесі, – сказав глава держави.

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