Південь ми нікому не віддамо – Зеленський після візиту на передову

19 червня президент України Володимир Зеленський традиційне звернення до українців записав із потяга, повертаючись із Півдня, де відвідав передові позиції в Миколаївській області, сам Миколаїв, а також Одеську область.

Там глава держави поспілкувався з військовими, поліцейськими, нацгвардійцими, теробороною.

– Настрій у них – впевнений, по очах видно, що всі вони не сумніваються у нашій перемозі.

Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським, безпечним – і в Миколаєві, й в Одесі, – сказав глава держави.