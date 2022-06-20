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Факты / Мир

Что даст Украине статус кандидата в ЕС: Шмыгаль перечислил возможности

Анастасия Гевко, редактор ленты
Что даст Украине статус кандидата в ЕС: Шмыгаль перечислил возможности
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook, что получит Украина благодаря статусу кандидата в члены Европейского Союза.

Он напомнил, что этот вопрос будет решаться во время саммита ЕС 23-24 июня.

Среди возможностей, которые получит Украина, Шмыгаль назвал:

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  • юридическое закрепление европейского будущего Украины, понимание, что процесс уже запущен и страна соответствует значительному количеству критериев ЕС;
  • завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер, в чем у Украины будет поддержка Еврокомиссии, которая продолжит консультировать и предоставлять остальную необходимую помощь;
  • полноправное участие в различных программах и инициативах ЕС, которые открыты как для стран-участниц, так для стран-кандидатов. У Украины будет больше возможностей быть услышанной во время формирования политики стран ЕС;
  • увеличение привлекательности для инвесторов благодаря тому, что бизнес-климат будет приближаться к европейским условиям. Таким образом, инвесторы будут действовать на предсказуемом рынке, а бизнес – будет чувствовать себя более защищенным;
  • доступ к финпомощи для стран, которые готовятся к вступлению в ЕС – это и гранты, и инвестиции, и техническая помощь;
  • ЕС будет аккумулировать средства для восстановления Украины через специальный Трастовой фонд солидарности, чтобы помочь потенциальному будущему члену Союза – а это будет восприниматься иначе, чем помощь стране, которая таким членом не является и вряд ли будет;
  • модернизация Украины, заинтересованное провести все изменения как можно быстрее.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала странам-участницам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата. 

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