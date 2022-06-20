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Що дасть Україні статус кандидата в ЄС: Шмигаль перерахував можливості

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Що дасть Україні статус кандидата в ЄС: Шмигаль перерахував можливості
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook, що отримає Україна завдяки статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Він нагадав, що це питання вирішуватиметься під час саміту ЄС 23-24 червня.

Серед можливостей, які отримає Україна, Шмигаль назвав:

Зараз дивляться
  • юридичне закріплення європейського майбутнього України, розуміння, що процес уже запущений та країна відповідає значній кількості критеріїв ЄС;
  • завершення всеосяжної трансформації всіх сфер, в чому Україна матиме підтримку Єврокомісії, яка продовжить консультувати та надавати решту необхідної допомоги;
  • повноправна участь у різних програмах та ініціативах ЄС, які відкриті як для країн-учасниць, так і для країн-кандидатів. Україна матиме більше можливостей бути почутою під час формування політики країн ЄС;
  • збільшення привабливості для інвесторів завдяки тому, що бізнес-клімат наближатиметься до європейських умов. Таким чином, інвестори діятимуть на передбачуваному ринку, а бізнес – почуватиметься більш захищеним;
  • доступ до фіндопомоги для країн, які готуються до вступу до ЄС – це і гранти, й інвестиції та технічна допомога;
  • ЄС акумулюватиме кошти для відновлення України через спеціальний Трастовий фонд солідарності, щоб допомогти потенційному майбутньому члену Союзу – а це сприйматиметься інакше, ніж допомога країні, яка таким членом не є і навряд чи буде;
  • модернізація України, зацікавленої провести всі зміни якнайшвидше.

Раніше цього тижня Єврокомісія рекомендувала країнам-учасницям Євросоюзу надати Україні статусу кандидата.

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