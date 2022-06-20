Що дасть Україні статус кандидата в ЄС: Шмигаль перерахував можливості

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook, що отримає Україна завдяки статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Він нагадав, що це питання вирішуватиметься під час саміту ЄС 23-24 червня.

Серед можливостей, які отримає Україна, Шмигаль назвав:

юридичне закріплення європейського майбутнього України, розуміння, що процес уже запущений та країна відповідає значній кількості критеріїв ЄС;

завершення всеосяжної трансформації всіх сфер, в чому Україна матиме підтримку Єврокомісії, яка продовжить консультувати та надавати решту необхідної допомоги;

повноправна участь у різних програмах та ініціативах ЄС, які відкриті як для країн-учасниць, так і для країн-кандидатів. Україна матиме більше можливостей бути почутою під час формування політики країн ЄС;

збільшення привабливості для інвесторів завдяки тому, що бізнес-клімат наближатиметься до європейських умов. Таким чином, інвестори діятимуть на передбачуваному ринку, а бізнес – почуватиметься більш захищеним;

доступ до фіндопомоги для країн, які готуються до вступу до ЄС – це і гранти, й інвестиції та технічна допомога;

ЄС акумулюватиме кошти для відновлення України через спеціальний Трастовий фонд солідарності, щоб допомогти потенційному майбутньому члену Союзу – а це сприйматиметься інакше, ніж допомога країні, яка таким членом не є і навряд чи буде;