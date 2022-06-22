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Факты / Україна

Чугуев снова обстреливают российские оккупанты

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Чугуїв

Днем 22 июня российские оккупанты снова обстреливают Чугуев в Харьковской области.

О взрывах сообщили местные жители в Telegram каналах. Официального подтверждения пока нет. В 15.26 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

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Напомним, что Чугуев российские захватчики атаковали и вечером 21 июня. По предварительным данным, шесть человек погибли и еще столько же получили ранения.

Как впоследствии уточнили в областной прокуратуре, в результате атаки РФ 21 июня поврежден многоэтажный дом, торговые павильоны и автостанция.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Город в дыму: РФ обстреляла Чугуев

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