Червень, 22 в 15:34

Вдень 22 червня російські окупанти знову обстрілюють Чугуїв на Харківщині.

Про вибухи повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах. Офіційного підтвердження наразі немає. Водночас о 15.26 у Харківській області оголосили повітряну тривогу.

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Нагадаємо, що Чугуїв російські загарбники атакували й увечері 21 червня. За попередніми даними, шестеро людей загинули та ще стільки ж дістали поранення.

Як згодом уточнили в обласній прокуратурі, унаслідок атаки РФ 21 червня пошкоджено багатоповерховий будинок, торговельні павільйони та автостанцію.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.