Это не о деньгах, а о общей безопасности: Зеленский об отсутствии санкций против РФ со стороны Израиля

Июнь, 23 в 16:18

Украина благодарна израильскому народу за все слова в нашу поддержку. Но нам бы хотелось видеть больше помощи от властей Израиля.

Об этом сообщил президент Украины в своем видеообращении к израильским студентам. Глава государства подчеркнул, что Израиль до сих пор не присоединился к международному режиму санкций против РФ.

— Когда государства мира вводят санкции против России – это не о деньгах и бизнесе. Это о ценностях и общей безопасности. Это о том, что каждый, кто хочет уничтожить другой народ, должен за это отвечать. Санкции против России поддержали Япония, США, Австралия и многие европейские государства. Они действуют вместе с нами против российской агрессии. К сожалению, мы пока не дождались, когда Израиль присоединится к санкционному режиму, — сказал президент.

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за гуманитарную помощь и медикаменты, которые получила Украина.

Сейчас смотрят

Напомним, 3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ. Он предусматривает нефтяное эмбарго, отключение еще нескольких банков от платежной системы SWIFT, приостановление вещания российских государственных телеканалов и персональные санкции.

В частности, в документе есть запрет на закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ в Евросоюз. Поэтапный отказ продлится от 6 месяцев (для сырой нефти) до 8 месяцев (для нефтепродуктов).