Це не про гроші, а загальну безпеку: Зеленський про відсутність санкцій проти РФ з боку Ізраїлю

Червень, 23 в 16:18

Україна вдячна ізраїльському народу за всі слова на нашу підтримку. Але нам би хотілось бачити більше допомоги від влади Ізраїлю.

Про це повідомив президент Україги у своєму відеозверненні до ізраїльських студентів. Глава держави наголосив, що Ізраїль досі не приєднався до міжнародного режиму санкцій проти РФ.

– Коли держави світу запроваджують санкції проти Росії – це не про гроші і бізнес. Це про цінності та загальну безпеку. Це про те, що кожен, хто хоче знищити інший народ повинен за це відповідати. Санкції проти Росії підтримали Японія, США, Австралія та багато європейських держав. Вони діють разом з нами проти російської агресії. На жаль, ми поки що не дочекалися, коли Ізраїль долучиться до санкційного режиму, – сказав президент.

Водночас Володимир Зеленський подякував Ізраїлю за гуманітарну допомогу і медикаменти, які отримала Ураїна.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 3 червня ЄС остаточно затвердив вже шостий пакет санкцій проти РФ. Він передбачає нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT, призупинення мовлення російських державних телеканалів та персональні санкції.

Зокрема, у документі є заборона на закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до Євросоюзу. Поетапна відмова триватиме від 6 місяців (для сирої нафти) до 8 місяців (для нафтопродуктів).