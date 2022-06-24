Июнь, 23 в 21:18

На территории Украины продолжает действовать агентурная сеть российских оккупантов. Так, в Киеве недавно задержали ряд диверсантов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга 23 июня.

— В Киеве задержаны два гражданина Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержали женщину, у которой были фото блокпостов, — отметил он.

Кроме того, в Днепровском районе задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

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По словам представителя Генштаба, деятельность российских диверсантов в Киеве и области снизилась. Однако это может быть связано с тем, что военное командование ВС РФ перевело ряд очагов ДРГ в “спящий” режим, ожидающих дальнейших указаний.

Громов утверждает, что двоих граждан, подозреваемых в работе на оккупантов, задержали в Киеве в течение одной недели.

Он отметил, что Россия не отказывается от своих планов захватить территорию Украины и сорвать поставки вооружения, но Силы обороны действуют едино и слаженно.

Напомним, что недавно СБУ и Нацполиция нейтрализовали на Черниговщине преступную ячейку, члены которой готовились помочь российским войскам в случае их повторного вторжения на территорию региона. У злоумышленников обнаружили целый арсенал оружия, в том числе российского производства.