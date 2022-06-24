Червень, 23 в 21:18

На території України продовжує діяти агентурна мережа російських окупантів. Так, у Києві нещодавно затримали низку диверсантів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу 23 червня.

– У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці. У Шевченківському районі затримали жінку, у якої були фото блокпостів, – зазначив він.

Крім того, у Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званих ДНР та ЛНР.

Зараз дивляться

За словами представника Генштабу, діяльність російських диверсантів у Києві та області у рази знизилася. Однак, це може бути пов’язано з тим, що військове командування ЗС РФ перевело низку осередків ДРГ у “сплячий” режим, які чекають подальших вказівок.

Громов стверджує, що двох громадян, яких підозрюють у роботі на окупантів, затримали у Києві протягом одного тижня.

Він наголосив, що Росія не відмовляється від своїх планів захопити територію України та зірвати постачання озброєння, але Сили оборони діють єдино та злагоджено.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ та Нацполіція нейтралізували на Чернігівщині злочинний осередок, члени якого готувалися допомогти російським військам у разі їх повторного вторгнення на територію регіону. У зловмисників виявили цілий арсенал зброї, зокрема російського виробництва.