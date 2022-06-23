Мы выиграли свою Курскую дугу: Арестович заявил о стратегическом переломе в войне
По состоянию на сегодняшний день произошел стратегический перелом в войне России против Украины.
Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил в эфире Фейгин Live.
Доказательством тому, по его убеждению, является, например, то, что на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня Россию должны признать стратегическим противником Североатлантического альянса.
Еще одним фактом в подтверждение этого, считает Алексей Арестович, является визит европейских лидеров 16 июня, уехавших из Киева с полной поддержкой европейского курса Украины.
По словам советника руководителя Офиса президента, если эти факты сравнить со временем Второй мировой войны, то можно утверждать, что Украина “выиграла свою Курскую дугу”.
– Это колоссальные изменения в войне. Мы выиграли свою Курскую дугу, независимо от того, захватят Северодонецк или нет. Как заберут, так и отдадут.
По меркам Второй мировой войны мы выиграли Курскую дугу и, своего рода, битву за Африку. Это очень хорошие новости, – заявил Алексей Арестович.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Фейгин Live