По состоянию на сегодняшний день произошел стратегический перелом в войне России против Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил в эфире Фейгин Live.

Доказательством тому, по его убеждению, является, например, то, что на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня Россию должны признать стратегическим противником Североатлантического альянса.

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Еще одним фактом в подтверждение этого, считает Алексей Арестович, является визит европейских лидеров 16 июня, уехавших из Киева с полной поддержкой европейского курса Украины.

По словам советника руководителя Офиса президента, если эти факты сравнить со временем Второй мировой войны, то можно утверждать, что Украина “выиграла свою Курскую дугу”.

– Это колоссальные изменения в войне. Мы выиграли свою Курскую дугу, независимо от того, захватят Северодонецк или нет. Как заберут, так и отдадут. По меркам Второй мировой войны мы выиграли Курскую дугу и, своего рода, битву за Африку. Это очень хорошие новости, – заявил Алексей Арестович.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Фейгин Live

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