Ми виграли свою Курську дугу: Арестович заявив про стратегічний перелом у війні

Червень, 23 в 13:33

Станом на сьогодні відбувся стратегічний перелом у війні Росії проти України.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив в ефірі Фейгін Live.

Доказом цього, на його переконання, є, наприклад, те, що на саміті НАТО в Мадриді 28-30 червня Росію мають визнати стратегічним противником Північноатлантичного альянсу.

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Ще одним фактом на підтвердження цього, вважає Олексій Арестович, є візит європейських лідерів 16 червня, які поїхали з Києва з повною підтримкою європейського курсу України.

За словами радника керівника Офісу президента, якщо ці факти порівняти із часом Другої світової війни, то можна стверджувати, що Україна “виграла свою Курську дугу”.

– Це колосальні зміни у війні. Ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, захоплять Сєвєродонецьк чи ні. Як заберуть, так і віддадуть. За мірками Другої світової війни, ми виграли Курську дугу і, певною мірою, битву за Африку. Це дуже гарні новини, – заявив Олексій Арестович.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Фейгін Live