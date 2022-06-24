Июнь, 23 в 23:22

Пожар на буровых платформах Черноморнефтегаза, так называемых вышках Бойко, продолжается.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA.

Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня. Именно тогда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам. Сначала было зафиксировано три очага пожара.

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21 июня пожар усилился, а российские власти заявили, что огонь подошел к скважине. На снимках 22 июня видны четыре очага пожара.

”Вышки Бойко” продолжают гореть – пожар зафиксировали снимки NASA / 3 фотографии

Отметим, что 20 июня народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что ВСУ якобы нанесли удар по буровым установкам Черноморнефтегаза.

Официального подтверждения того, что украинская армия обстреляла газовые вышки в Черном море, нет, однако, по мнению представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, ВСУ имели для этого основания. Он указал на то, что Россия разместила военных и оборудование на этих вышках.