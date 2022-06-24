Червень, 23 в 23:22

Пожежа на бурових платформах Чорноморнафтогазу, так званих вишках Бойка, досі триває.

Про це свідчать супутникові знімки американського аерокосмічного агенства NASA.

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня. Саме тоді російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформа. Спочатку було зафіксовано три осередки пожежі.

Зараз дивляться

21 червня пожежа посилилася, а російська влада заявила, що вогонь підійшов до свердловини. На знімках 22 червня видно чотири осередки пожежі.

”Вишки Бойка” продовжують горіти – пожежу зафіксували знімки NASA / 3 фотографии

Зазначимо, що 20 червня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ЗСУ начебто завдали удару по бурових установках Чорноморнафтогазу після окупації Криму, які ще називають вишками Бойка.

Офіційного підтвердження того, що українська армія обстріляла газові вишки в Чорному морі немає, однак, на думку речника Одеської ОВ Сергія Братчука, ЗСУ мали для цього підстави. Він вказав на те, що Росія розмістила військових і обладнання на цих вишках.