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Факты / Украина

В Мелитополе партизаны за голову “гауляйтера” обещают $10 тыс. — мэр

Валентина Летяк, редактор ленты
В Мелитополе партизаны за голову “гауляйтера” обещают $10 тыс. — мэр

Во временно оккупированном Мелитополе россияне снова начали массово похищать людей, в то же время партизаны открыли сезон охоты на коллаборантов, и за голову главного “гауляйтера” обещают премию в $10 тыс., рассказал мэр города Иван Федоров.

– В целом главные проблемы, которые есть на сегодняшний день на временно оккупированных территориях Запорожской области – это прежде всего деньги, потому что тотальная безработица (почти 80% не работают), высокие цены на продукты (дороже в 3-4 раза, чем на подконтрольных Украине территориях), а также безопасность. В последнюю неделю снова начались массовые похищения людей, – объяснил он.

Однако, по его словам, местные партизаны тоже не сидят сложа руки, и “по всему городу развесили объявления о том, что за голову главного “гауляйтера” они дают премию в $10 тыс.”.

– Но эти ставки будут расти, и я уверен, что сами рашисты “зачистят” его за эти средства, – подчеркнул Федоров.

Он сказал, что в целом ситуация в городе с каждым днем ​​усложняется, а одним из самых актуальных вопросов является паспортизация и так называемое оформление предпринимательской деятельности. Оккупанты пытаются заставить наших пенсионеров и предпринимателей оформлять паспорта РФ, угрожая, что первые не будут получать пенсии, а вторые не смогут заниматься бизнесом.

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– Конечно, это все вранье, поскольку Украина выполняет все свои обязательства по пенсиям, социальным выплатам, зарплатам в бюджетной сфере, а относительно предпринимателей – если будет регистрация в каких-то непонятных структурах или банках РФ, то это однозначно будет нарушение закона о коллаборации. Хотя ситуация сложная и нужно ожидать решения этого вопроса на государственном уровне, – добавил Федоров.

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Фото: Іван Федоров

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