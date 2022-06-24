Червень, 24 в 13:56

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни знову почали масово викрадати людей, водночас партизани відкрили сезон полювання на колоборантів, і за голову головного “гауляйтера” обіцяють премію у $10 тис., розповів мер міста Іван Федоров.

– Загалом головні проблеми, які є на сьогодні на тимчасово окупованих територіях Запорізької області – це передусім кошти, тому що тотальне безробіття (майже 80% не працюють), високі ціни на продукти (дорожчі в 3-4 рази, ніж на підконтрольних Україні територіях), а також безпека. В останній тиждень знову почалися масові викрадення людей, – пояснив він.

Проте, за його словами, місцеві партизани теж не сидять склавши руки, і “по всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову головного “гауляйтера” вони дають премію $10 тис.”.

– Але ці ставки будуть зростати, і я впевнений, що самі рашисти “зачистять” його за ці кошти, – наголосив Федоров.

Він сказав, що загалом ситуція у місті з кожним днем ускладнюється, а одним з найактуальніших питань є паспортизація і так зване оформлення підприємницької діяльності. Окупанти намагються змусити наших пенсіонерів та підприємців оформлювати паспорти РФ, погрожуючи, що перші не отримуватимуть пенсії, а другі не зможуть займатися бізнесом.

Зараз дивляться

– Звичайно, це все маячня, оскільки Україна виконує усі свої зобов’язання щодо пенсій, соціальних виплат, зарплат у бюджетній сфері, а щодо підприємців – якщо буде реєстрація в якихось незрозумілих структурах або банках РФ, то це однозначно буде порушення закону про колаборацію. Хоча ситуація складна і треба чекати на вирішення цього питання на державному рівні, – додав Федоров.

Фото: Іван Федоров