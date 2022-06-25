Червень, 25 в 12:44

Російські війська перед повномасштабним наступом на Слов’янськ мають намір оточити підрозділи ЗСУ у Лисичанську Луганської області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Так, російські окупанти мають намір перерізати шляхи постачання для ЗСУ на північний захід від Лисичанська.

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За словами аналітиків, українські сили оборони займуть пагорб у Лисичанську, що може дозволити їм якийсь час відбивати російський наступ.

Російським силам у Сєвєродонецьку необхідно буде облаштувати переправи через річки зі сходу, а на це знадобиться додатковий час та зусилля.

Раніше так званий голова “ЛНР” Леонід Пасічник заявив, що російські війська повністю оточать Лисичанськ у найближчі два-три дні після повного перекриття українським військовим шляхів постачання.

Наразі ж окупантам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ, зазначають американські аналітики.

Повідомляється, що підрозділи ЗСУ можуть навмисно відступити з Лисичанська, якщо російська армія загрожуватиме українським опорним пунктам у цьому районі.

Джерело: ISW

Фото: ISW