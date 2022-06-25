Июнь, 25 в 9:04

Контролируемый отвод Вооруженных сил Украины из Северодонецка дает возможность нашим военным занять лучшие позиции для дальнейшей обороны.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США на брифинге 24 июня. Он подчеркнул, что украинское командование, выводя ВСУ из Северодонецка, обеспечивает себе положение, в котором войска могут лучше защищаться.

— ВСУ выполняют профессиональное, тактическое отступление, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они могут лучше защитить. И я вижу, что это происходит на фоне их способности продолжать сковывать российские войска в течение довольно продолжительного времени в очень небольшой географической области, – объяснил он.

Старший чиновник Пентагона напомнил, что за последние четыре месяца России пришлось полностью пересмотреть свои первоначальные планы, которые были чрезмерно амбициозными и неумелыми.

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В частности, оккупанты перешли от попытки наступления по многим направлениям, на которых их победили украинские военные, к нынешнему сосредоточению внимания на Востоке.

По словам представителя Пентагона, россияне дюйм за дюймом занимают территорию в этом регионе. Однако не стоит забывать о цене, которую Россия заплатила за очень маленький, очень постепенный выигрыш.

Утром 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла.

Повлияет ли выход ВСУ из города на ситуацию на фронте – читайте в нашем материале.