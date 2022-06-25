Червень, 25 в 12:59

Якщо країна-агресор Росія вирішить розпочати новий наступ на Україну з півночі, то їй знадобиться близько місяця, щоб повернути свої війська до Білорусі та сформувати ударне угрупування.

Про це розповів в одному з інтерв’ю представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– Коли росіян виводили з Білорусі, їм знадобилося три тижні. Отже, для того, щоб повернути їх туди та створити на білоруській території потужне ударне угруповання, потрібно до місяця часу – 3-4 тижні, – наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що все залежатиме від того, наскільки ворог досягне успіху під час наступу на сході та півдні України.

Зараз дивляться

– Особливо на сході – наскільки швидко він зможе виконати ті завдання, які перед собою ставить. А найближче завдання ворога – це вихід на адміністративні кордони Луганської, а потім Донецької областей, – пояснив представник ГУР.

Скібіцький зазначив, що війська Білорусі навряд чи можуть здійснити напад на Україну окремо від підрозділів РФ. За оцінкою української розвідки, вони зможуть діяти лише в складі російсько-білоруського угруповання.

За словами Скібіцького, відкрите втягування Білорусі у повномасштабну війну проти України стане фактично крахом для режиму Олександра Лукашенка, і в Мінську це розуміють. А наслідки такого кроку завдадуть удару по білоруській економіці, яка вже й так перебуває під міжнародними економічними санкціями.

Представник ГУР додав, що воювати не хочуть і самі військовослужбовці Білорусі, які не мають такого бойового досвіду, який є в армії РФ.

– Ми розуміємо, що з військової точки зору Росія повністю контролює територію Білорусі і може зайти туди у будь-який момент. Для цього необхідно просто рішення Путіна і все. Адже їхні аеродроми вони використовували, протиповітряна оборона там розгорнута, війська постійно там перебували на навчаннях, вони знають всі райони. Тому ситуація загрозлива для нас, але необхідно зазначити, що самі білоруські військовослужбовці не сильно хочуть воювати. Особливо вони були шоковані, коли розбиті російські війська поверталися з-під Києва на територію Білорусі. По-перше, це величезні втрати. Вони зрозуміли, що це не просто прогулянка, а реальна війна, де гинуть люди, де знищується техніка, – заявив Скібіцький.

За даними розвідки, Білорусь сьогодні залишається плацдармом для військ РФ: на території цієї країни зараз перебувають близько 1,5 тис. російських військовослужбовців. Крім того, там знаходиться авіація РФ – літаки Су-34, Су-30, з яких окупанти запускають ракети по території нашої держави.

У Білорусі також залишається один дивізіон російського ракетного комплексу Іскандер, який загарбники періодично висувають до українського кордону.

Крім того, поблизу кордонів України базуються до 6 тис. білоруських військових. Скібіцький нагадав, що відразу після виведення підрозділів РФ з білоруської території збройні сили Білорусі почали “заходи оперативної і бойової підготовки” та посилили присутність біля кордонів з Україною.

– Якщо взяти ті війська (Білорусі, – Ред.), які виведені на полігони, які виведені біля кордону, повітряний компонент, який зараз тренується, – це може бути 4-6 тис. Але це на ротаційній основі. Це ті заходи бойової підготовки, які проводяться. Додатково – навчання з питань підготовки мобілізаційних ресурсів, створення територіальної оборони, – поінформував Скібіцький.

За даними української воєнної розвідки, окремі підрозділи спецпризначення РФ сьогодні проводять спільні навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі. Проте створення ударних угруповань наразі не помічено.

– Вони відпрацьовують відповідне застосування цих спецпідрозділів з території Білорусі на територію України. І, відповідно, вони вивчають район можливих бойових дій… Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію. Якщо говорити про створення ударних угруповань, то на сьогодні ми цього не відмічаємо, – наголосив Скібіцький.

Варто зазначити, що вночі та вранці 25 червня російські бомбардувальники ракетами обстріляли Україну з території Білорусі. Для обстрілів рашисти застосували шість літаків Ту-22М3, які випустили 12 крилатих ракет Х-22.

Як зазначили в українській розвідці, ці ракетні удари є провокацією РФ для подальшого втягнення Білорусі у війну проти України.