Стало відомо, куди влучила друга ракета у Кременчуці 27 червня

Червень, 28 в 15:02

Друга ракета у Кременчуці 27 червня влучила по території Кременчуцького заводу дорожніх машин.

Внаслідок ракетного удару на підприємстві знищений проліт одного з цехів, повилітали вікна у всіх будівлях. Також ракетний обстріл пошкодив двоповерхову споруду на території. Загалом двоє працівників отримали травми. На щастя, жертв немає.

Зазначається, що завод з 1989 року не випускав автомобілі, які б мали причетність до військових. Підприємство спеціалізувалося на випуску машин для цивільних потреб.

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Нагадаємо, що 27 червня російські військові завдали ударів двома ракетами по ТЦ Амстор у Кременчуці. У місті 28 червня оголошено Днем жалоби за загиблими.

Крім того, 21 особа вважається безвісти зниклою.

Джерело: Суспільне Полтава