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Факти / Україна

З російського полону звільнено 17 українських захисників – ГУР

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
З російського полону звільнено 17 українських захисників – ГУР

28 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. Внаслідок обміну додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного.

– П’ятеро звільнених – важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі, – йдеться у повідомленні ГУР.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що Росія утримує у своїх в’язницях понад 1,5 тис. цивільних українських громадян як військовополонених.

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Джерело: ГУР МО України

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