Июнь, 29 в 20:06

Украина в сотрудничестве с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном разрабатывает проект строительства обновленного самолета Ан-225 Мрия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Наш Ан-225 Мрия – мировая легенда и один из символов Украины. Это единственный в своем роде самолет, установивший 240 мировых рекордов. Российские оккупанты могут уничтожить что угодно, но Мрию – никогда. Поэтому мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов. Но, будучи уже обновленным, на базе современного цифрового оборудования, которое позволит Мрие стать еще сильнее, — написал он.

Нардеп Арахамия добавил, что вопросы обновления украинского самолета-рекордсмена, а также наши перспективы сотрудничества в космической сфере были обсуждены с британским миллиардером Ричардом Бренсоном, который 29 июня прибыл в Украину.

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– Он (Бренсон. – Ред.) выразил готовность помогать всем, чем сможет, был приятно ошеломлен нашим оптимизмом, и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить прыжок в авиакосмическом строительстве, – отметил Арахамия.

Напомним, оккупационные войска РФ уничтожили самолет Ан-225 Мрия еще в начале широкомасштабного вторжения в Украину, когда шли бои за аэродром в Гостомеле.

В Укроборонпроме объяснили, что к моменту вторжения самолет Ан-225 Мрия находился на ремонте, поэтому не мог покинуть территорию Украины. Сообщалось, что самолет после ремонта двигателя должен был вылететь из Гостомеля утром 24 февраля, но в этот день началась полномасштабная война.

Впоследствии, когда российские войска были выбиты с северных направлений, распространились слухи, что госпредприятие Антонов планирует утилизировать остатки самолета Ан-225 Мрия. Уже 28 мая эти слухи опровергло именно ГП Антонов.

Источник: Давид Арахамія

Фото: Давид Арахамія