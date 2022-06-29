Червень, 29 в 20:06

Україна у співпраці з британським мільярдером Річардом Бренсоном опрацьовує проєкт будівництва оновленого літака Ан-225 Мрія.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Наш Ан-225 Мрія – світова легенда й один із символів України. Це єдиний у своєму роді літак, який встановив 240 світових рекордів. Російські окупанти можуть знищити що завгодно, але Мрію – ніколи. Тому ми вже зараз опрацьовуємо проєкт будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить Мрії стати ще сильнішою, – написав він.

Нардеп Арахамія додав, що питання оновлення українського літака-рекордсмена, а також наші перспективи співпраці в космічній сфері були обговорені з британським мільярдером Річардом Бренсоном, який 29 червня прибув до України.

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– Він (Бренсон. – Ред.) висловив готовність допомагати всім, чим зможе, був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві, – зазначив Арахамія.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ знищили літак Ан-225 Мрія ще на початку широкомасштабного вторгнення в Україну, коли точились бої за аеродром у Гостомелі.

В Укроборонпромі пояснили, що на момент вторгнення літак Ан-225 Мрія був на ремонті, тому не міг залишити територію України. Повідомлялося, що літак після ремонту двигуна мав вилетіти з Гостомеля вранці 24 лютого, але цього дня почалася повномасштабна війна.

Згодом, коли російські війська були вибиті з північних напрямків, поширились чутки, що держпідприємство Антонов планує утилізувати залишки літака Ан-225 Мрія. Вже 28 травня ці чутки спростувало саме ДП Антонов.

Джерело: Давид Арахамія

Фото: Давид Арахамія