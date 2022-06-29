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Факты / Мир

У Путина комплекс маленького мужчины – глава Минобороны Британии

Анастасия Гевко, редактор ленты
путін
Фото: УНИАН, Depositphotos

Министр обороны Британии Бен Уоллес утверждает, что поведение президента России Владимира Путина можно объяснить тем, что у него комплексы из-за синдрома маленького мужчины. 

– Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и мир – это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите словосочетание “синдром маленькой женщины”. Вы всегда слышите “синдром маленького мужчины”, и у него это в избытке, – цитирует заявление Бена Уоллеса The Guardian.

Стоит отметить, что хотя точный рост Владимира Путина не известен, визуально можно увидеть, что он значительно ниже среднестатистического мужского.

Например, рост экс-президента РФ Дмитрия Медведева 1,63 м, а Виктора Януковича 1,93 м.

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Ранее сообщалось, что российское вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к РФ в мире. Так, Владимир Путин возглавил антирейтинг политиков – ему доверяют меньше всего.

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Источник: The Guardian
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